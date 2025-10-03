  • Спортс
Гоги Когуашвили: «Перед ЧМ сам для себя поставил задачу: «Если команда плохо выступит, то мне в сборной нечего делать. Пора будет закругляться»

Гоги Когуашвили объяснил уход с поста тренера сборной РФ по греко-римской борьбе.

Под руководством Когуашвили сборная России за 19 лет завоевала 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы.

На чемпионате мира-2025 в Загребе российские борцы греко-римского стиля взяли серебро и две бронзы. 

– В прошлом и позапрошлом годах мне было не по себе – чувствовал, что, возможно, задержался. Думал над причинами, над тем, есть ли у моей тренерской карьеры логический конец. До поры до времени у нашей команды были нормальные результаты, но неудачи начались со времен пандемии коронавируса, а потом уже случилось отстранение.

Перед Играми в Токио у нас была сильнейшая команда. Наши планы сильно спутала пандемия коронавируса. Если бы не она, мы могли бы выступить на Олимпиаде-2020, как в Пекине в 2008-м (тогда три золота). Игры в Японии же перенесли на 2021 год, и в итоге мы взяли только одно золото усилиями Мусы Евлоева (до 97 кг).

Затем лидеры сборной, а это пять-шесть человек, постепенно сбавляли в результатах. С 2022 года мы снова начали восстанавливать былую мощь. Проделали колоссальную работу, чтобы какие-то контуры команды появились к чемпионату мира в 2023 году – первому турниру после отстранения.

Уже перед началом чемпионата мира – 2025 я говорил родным, что у нас хороший состав. И сам для себя поставил задачу: «Если эта команда плохо выступит, то мне в сборной нечего делать. Пора будет закругляться.

– Больше года прошло с Олимпиады в Париже, на который российские борцы отказались ехать. Не жалеете, что в итоге всё так вышло? Ведь был отбор на Игры, а затем пусть и крайне усеченный, но состав сборной, который получил заветные путевки.

– Конечно, жалеем. Будучи спортсменом, я прошел через четыре Олимпиады, будучи тренером – тоже. Париж-2024 должен был стать пятой. Мы зубами добывали эти лицензии! Конечно, хотели поехать, но мы же не можем пойти против государства, – сказал Когуашвили. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Гоги Когуашвили
logoсборная России по борьбе
греко-римская борьба
