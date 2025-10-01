  • Спортс
Федерация спортивной борьбы России усложнила процедуру смены гражданства спортсменами

ФСБР ужесточила процедуру смены гражданства спортсменами.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Мы сделали более строгой систему смены гражданства. Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации», – сказал Мамиашвили.

Мамиашвили впору задуматься: у сборной России медалей ЧМ меньше, чем у выбравших «путь предателей»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
