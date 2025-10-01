ФСБР ужесточила процедуру смены гражданства спортсменами.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Мы сделали более строгой систему смены гражданства. Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации», – сказал Мамиашвили.

Мамиашвили впору задуматься: у сборной России медалей ЧМ меньше, чем у выбравших «путь предателей»