  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Мамиашвили о Садулаеве: «Хорошо, что на следующий чемпионат мира в Бахрейне визы не нужны. Он будет готовиться к выступлению там»
0

Мамиашвили о Садулаеве: «Хорошо, что на следующий чемпионат мира в Бахрейне визы не нужны. Он будет готовиться к выступлению там»

Мамиашвили рассказал, что Садулаев будет готовиться к следующему чемпионату мира.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев пропускает чемпионат мира-2025 в Загребе из-за отказа в визе.

«Состояние Садулаева? Абдулрашид – сильный и мужественный человек. Одно его присутствие в команде значит очень много. Роль лидера переоценить невозможно. Когда дилетанты с уязвленным эго дают далекие от реальности оценки, слушать это невозможно.

Хорошо, что на следующий чемпионат мира в Бахрейне визы не будут нужны. Он будет готовиться к выступлению там», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАбдулрашид Садулаев
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
Чемпионат мира по борьбе
вольная борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Борец Сефершаев о недопуске на ЧМ в Хорватии: «Ни на кого зла не держу. Во мне увидели какую-то угрозу – не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось»
3сегодня, 13:14
Мамиашвили впору задуматься: у сборной России медалей ЧМ меньше, чем у выбравших «путь предателей»
26сегодня, 11:00
Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»
1вчера, 17:23
Главные новости
Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева выступит в финале категории до 65 кг
сегодня, 13:30
Борец Сефершаев о недопуске на ЧМ в Хорватии: «Ни на кого зла не держу. Во мне увидели какую-то угрозу – не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось»
3сегодня, 13:14
Захарова назвала нацизмом действия Хорватии против российского борца Сефершаева
2сегодня, 12:23
Журова о недопуске Сефершаева на ЧМ: «Это произвол, который не имеет отношения к справедливому и равному доступу к соревнованиям»
1сегодня, 10:40
Песков об инциденте с борцом Сефершаевым в Хорватии: «Если он обращался к посольству, то наши коллеги наверняка обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно»
14сегодня, 10:31
Депутат Свищев о недопуске борца Сефершаева на ЧМ в Хорватии: «Таким странам нужно запретить проводить международные турниры»
2сегодня, 09:21
Мамиашвили об отзыве визы у борца Сефершаева перед ЧМ: «Эмин уезжал с улыбкой. Но произошедшее с ним создает определенный прецедент»
1сегодня, 08:55
Полиция Хорватии доставила российского борца Сефершаева в участок, где он провел около 7 часов. Незадолго до ЧМ у спортсмена отозвали визу
31сегодня, 08:38
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
1вчера, 18:44
Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. Первое золото он взял 10 лет назад
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05