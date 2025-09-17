Мамиашвили о Садулаеве: «Хорошо, что на следующий чемпионат мира в Бахрейне визы не нужны. Он будет готовиться к выступлению там»

Мамиашвили рассказал, что Садулаев будет готовиться к следующему чемпионату мира.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев пропускает чемпионат мира-2025 в Загребе из-за отказа в визе.

«Состояние Садулаева? Абдулрашид – сильный и мужественный человек. Одно его присутствие в команде значит очень много. Роль лидера переоценить невозможно. Когда дилетанты с уязвленным эго дают далекие от реальности оценки, слушать это невозможно.

Хорошо, что на следующий чемпионат мира в Бахрейне визы не будут нужны. Он будет готовиться к выступлению там», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.