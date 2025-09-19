Заурбек Сидаков: «Не обращал внимания на проблемы с въездом в Хорватию. Это все не сказалось, я проиграл»
Сидаков заявил, что на нем не сказались проблемы с въездом в Хорватию на ЧМ.
Олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова и еще двух российских борцов – Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова – впустили в страну только после пятичасовой проверки в аэропорту.
Уже находящегося в стране борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева задержали без объяснения причин и отозвали визу, после чего он был вынужден покинуть Хорватию.
«Нет, не обращал внимания. Это все не сказалось, я проиграл. Так получилось. Значит, будем работать. Случайности не случайны. Значит, я заслужил это место», – сказал Сидаков, который на ЧМ стал бронзовым призером, уступив в полуфинале бывшему соотечественнику Чермену Валиеву.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
