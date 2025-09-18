Борец Сефершаев о недопуске к ЧМ: «Нас считают лидерами и не хотят с нами честно конкурировать, убирают конкурентов. Это слабость с их стороны»

Сефершаев считает, что его выдворили из Хорватии, так как убирают конкурентов.

Российского борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева продержали около 7 часов в полиции Хорватии после того, как он прилетел на чемпионат мира-2025 в Загребе. После его под конвоем вывезли в Сербию.

Виза спортсмена была отозвана. Объединенный мир борьбы (UWW ) подал протест на действия властей Хорватии в отношении Сефершаева

«Физическое состояние хорошее сейчас. Еду из Сочи домой. Такая ситуация впервые. Я был готов на 100% бороться за золотую медаль. На меня надели наручники. Без объяснения причин у меня отозвали визу. Из гостиницы увезли в участок. Благодаря Михаилу Мамиашвили меня перевезли в братскую Сербию, а оттуда в Россию.

Меня многие поддерживают. Говорят, что спорт вне политики, но выходит иначе. Нас считают лидерами, сильными и не хотят с нами честно конкурировать. Убирают конкурентов. Это слабость с их стороны. Нас же это сделает сильнее.

Хочу пожелать нашей сборной, чтобы она показала всю силу и завоевала как можно больше золотых наград. Я душой с каждым из спортсменов», – сказал Сефершаев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ ».

«Ему предъявили, что это не он». Нашего борца 7 часов держали в полиции, а потом вывезли с ЧМ