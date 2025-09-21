  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Алирзаев и Агаев поборются за бронзу, Емелин выступит в утешительном раунде
0

Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Алирзаев и Агаев поборются за бронзу, Емелин выступит в утешительном раунде

Россияне Алирзаев и Агаев поборются за бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Греко-римская борьба

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».

До 63 кг

Чхон Хан Чжэ (Южная Корея) – Айтжан Халмаханов (Узбекистан)

Сергей Емелин (Россия) поборется в утешительном раунде.

До 67 кг

Саид Лейвеси (Иран) – Хасрат Джафаров (Азербайджан)

Даниял Агаев (Россия) поборется за бронзу.

До 87 кг

Алиреза Мохмадипиани (Иран) – Александр Комаров (Сербия)

Милад Алирзаев (Россия) поборется за бронзу.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Сергей Емелин
Милад Алирзаев
греко-римская борьба
logoсборная России по борьбе
Чемпионат мира по борьбе
результаты
logoХасрат Джафаров
сборная Азербайджана
сборная Сербии
logoАлиреза Момадипиани
сборная Южной Кореи
сборная Ирана
logoсборная Узбекистана
Александр Комаров
logoСаид Эсмаели Лайвеси
Даниял Агаев
