Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Алирзаев и Агаев поборются за бронзу, Емелин выступит в утешительном раунде
Россияне Алирзаев и Агаев поборются за бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Греко-римская борьба
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».
До 63 кг
Чхон Хан Чжэ (Южная Корея) – Айтжан Халмаханов (Узбекистан)
Сергей Емелин (Россия) поборется в утешительном раунде.
До 67 кг
Саид Лейвеси (Иран) – Хасрат Джафаров (Азербайджан)
Даниял Агаев (Россия) поборется за бронзу.
До 87 кг
Алиреза Мохмадипиани (Иран) – Александр Комаров (Сербия)
Милад Алирзаев (Россия) поборется за бронзу.
