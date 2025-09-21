Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Алирзаев и Агаев поборются за бронзу, Емелин выступит в утешительном раунде

Россияне Алирзаев и Агаев поборются за бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025 Загреб, Хорватия Греко-римская борьба Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец». До 63 кг Чхон Хан Чжэ (Южная Корея) – Айтжан Халмаханов (Узбекистан) Сергей Емелин (Россия) поборется в утешительном раунде. До 67 кг Саид Лейвеси (Иран) – Хасрат Джафаров (Азербайджан) Даниял Агаев (Россия) поборется за бронзу. До 87 кг Алиреза Мохмадипиани (Иран) – Александр Комаров (Сербия) Милад Алирзаев (Россия) поборется за бронзу.