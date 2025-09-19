Царгуш о трех медалях ЧМ в вольной борьбе: «Не скажу, что прямо ужасно выступили. Пацаны бились – из 10 весовых категорий вопросы есть к двум-трем»

Тренер российских борцов-вольников не считает ужасным результат команды на ЧМ.

На чемпионате мира в Загребе россияне завоевали три медали в вольной борьбе (золото Заура Угуева, серебро Амануллы Гаджимагомедова, бронза Заурбека Сидакова). Это худший результат с 2017 года, когда сборная России взяла пять наград, но ни одной золотой.

– Какую оценку поставили бы команде за выступление?

– Давайте без оценок. Не скажу, что прямо ужасно выступили. Пацаны бились – из 10 весовых категорий вопросы есть к двум-трем. Остальные ребята бились, боролись, вы видели, конкуренция какая была, вы видели, какие непростые подгруппы у ребят были, какие сетки надо было им проходить.

И плюс, как я уже говорил, нам перед началом ЧМ объявили, что 15 судей – стажеры. Решили они на чемпионате мира стажеров выставить, хотя у нас есть множество турниров и рейтинговых, и таких, где можно им учиться, набираться опыта. И я это говорю к тому, что по ходу турнира было очень много ошибок. И фатальных ошибок, которые были решающими.

Я не помню, какой еще был турнир, где я столько раз нажимал «челлендж». Нажимали, и вроде бы прямо в явных положениях отдавали оценку вообще в противоположную сторону, лишали права «челлендж» нажимать. Если по ходу схватки нажал и не дали такую оценку, как ты думаешь, то ты ошибся, получается. И они забирали челлендж, если даже ты видишь, что там очевидное положение. Мы знаем, что пять человек дебютировали. У нас такая практика в России, что мы их проверяем, ездим на международные турниры.

Нам не то что куда-то выезжать на международные турниры, на мир, на Европу еле-еле визы открывают, не говоря уже о каких-то турнирах, где мы можем ребят проверить. У нас после чемпионата России сжатые были сроки. Несмотря на это, мы планировали турниры – в Польше был, в Румынии был. Нам не удалось открыть визы, чтобы пацанов проверить. И нам приходилось рисковать и некоторых ребят везти.

У нас выступали все девять человек, все чемпионы России. Кроме одного нашего Заурбека Сидакова заслуженного, который был травмирован. Которому мы дали шанс, и я считаю, что он его вполне реализовал, – сказал Царгуш.