Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Саргсян поборется за золото в весовой категории до 97 кг

Россиянин Артур Саргсян выступит в финале на ЧМ по греко-римской борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Греко-римская борьба

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».

До 60 кг

В финале встретятся казахстанец Айдос Султангали и Алишер Ганиев из Узбекистана.

До 72 кг

Азербайджанец Ульви Ганизаде поборется за золото с представителем Франции Ибрагимом Ганемом.

До 97 кг

Россиянин Артур Саргсян встретится в схватке за золото с Мохаммадхади Сарави из Ирана.