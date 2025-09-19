Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Саргсян поборется за золото в весовой категории до 97 кг
Россиянин Артур Саргсян выступит в финале на ЧМ по греко-римской борьбе.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Греко-римская борьба
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».
До 60 кг
В финале встретятся казахстанец Айдос Султангали и Алишер Ганиев из Узбекистана.
До 72 кг
Азербайджанец Ульви Ганизаде поборется за золото с представителем Франции Ибрагимом Ганемом.
До 97 кг
Россиянин Артур Саргсян встретится в схватке за золото с Мохаммадхади Сарави из Ирана.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости