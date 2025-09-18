Чемпионат мира по борьбе-2025. Японец Кусака, венгр Витек, спортсмены из Ирана, Грузии и Армении выступят в финалах в греко-римской борьбе
19 сентября разыграют четыре комплекта медалей на ЧМ в греко-римской борьбе.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Греко-римская борьба
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – «Матч ТВ»
До 55 кг
В финале встретятся Пайам Ахмади Балутаки (Иран) и Вахтанг Лолуа (Грузия).
До 77 кг
В финале встретятся Нао Кусака (Япония) и Малхас Амоян (Армения).
До 82 кг
В финале встретятся Холамреза Фарохисенжани (Иран) и Гела Болквадзе (Грузия).
До 130 кг
В финале встретятся Амин Мирзазаде (Иран) и Дариус Витек (Венгрия).
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости