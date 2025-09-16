Российский борец Сефершаев, у которого отозвали визу накануне ЧМ, получил аккредитацию на турнир

Борец Сефершаев, у которого отозвали визу перед ЧМ, получил аккредитацию.

Сефершаев вошел в состав сборной по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Но в день начала турнира посольство Хорватии без указания причин отозвало визу у спортсмена.

– Вы говорили, что Эмину Сефершаеву отозвали визу. Как ситуация сейчас обстоит?

– Эмин находится здесь, в Хорватии, получил аккредитацию. Заселен вместе с командой, находится с ней. Я как раз только из отеля еду, где ребята разместились. Он находится в рабочем режиме.

– То есть еще есть шанс, что он выступит на чемпионате мира?

– Думаю, завтра можно будет уточнить детали, – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили .