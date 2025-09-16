Борец Сидаков сломал четыре зуба в полуфинале ЧМ: «Удар хороший получил. Кушать не могу, больно»

Борец Заурбек Сидаков сломал четыре зуба во время полуфинала чемпионата мира.

На турнире в Загребе россиянин стал бронзовым призером в категории до 74 кг в вольной борьбе. В полуфинале он встречался с представителем Албании Черменом Валиевым – тот во время схватки задел подбородок Сидакова головой.

«Я был очень, очень хорошо готов, очень тяжело проходил реабилитацию, подготовку. Ехал только за золотом, но так вот получилось, проиграл. Сейчас опустошение внутри. Не знаю даже, как настроился на схватку за третье место [против Дэвида Карра], но вышел как-то, поборолся.

Не было особой тактики [в полуфинале с Валиевым], я просто был хорошо готов все шесть минут. Но что-то произошло, и я выключился. Случайно мне попало – это же борьба. Значит, так оно должно было быть. Я врачу говорил – что-то не то со мной, чуть-чуть можно подождать. А он говорит – нет, гоу-гоу, уже предупреждение мне давал. Думаю – 30 секунд остается, встал, а тут уже не 5 минут 30 секунд [на табло]. Я встал и вообще ватный какой-то стал, непонятно.

Надо обследоваться, посмотреть. Удар хороший получил – сломал четыре зуба, кушать не могу, больно. Значит, было суждено. Слава богу, сегодня бронза. Будем работать – огонь внутри еще есть, он не погас. И я только набираю хорошую форму. Дай бог, будем на Ярыгинском турнире бороться, отбираться на чемпионат Европы.

Сегодня было тяжело, не так, как вчера. Может, и настрой [сказался] – всю ночь не спал, в голове прокручивал этот момент. Тяжело отпускаю такие ситуации – прокручиваю в голове, делаю анализ. Посмотрим, что будет дальше», – сказал олимпийский чемпион Сидаков.