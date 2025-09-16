Путин поздравил Угуева с победой на чемпионате мира: «Вы доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете»
Владимир Путин поздравил борца Заура Угуева с победой на чемпионате мира.
Россиянин Угуев победил на чемпионате мира в Загребе в весовой категории до 61 кг.
«Уважаемый Заур Ризманович! Поздравляю вас с победой и золотом на чемпионате мира в Загребе.
Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремленность, убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете.
Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать!» – говорится в поздравительной телеграмме от президента России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФСБР
