Тошев заменит Лалаева в составе сборной России на чемпионате мира-2025.

Бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе Довуджон Тошев заменит в составе сборной на чемпионате мира в Загребе Садыка Лалаева в весовой категории до 60 кг.

Призер чемпионатов мира и Европы Садык Лалаев не получил визу для поездки в Хорватию.

«В настоящее время в полном составе за исключением Лалаева мы уже у Загребе. Садык так и не смог вылететь из-за проблем с визой. Мы были вынуждены заменить его в составе – в весовой категории до 60 кг будет бороться Тошев», – рассказал главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.