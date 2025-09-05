  • Спортс
Российские борцы проводят в Подмосковье заключительный сбор перед чемпионатом мира

Российские борцы проводят в Подмосковье заключительный сбор перед ЧМ.

«К настоящему время все команды приступили к заключительным сборам – мужская сборная по вольной тренируется в Новогорске, женская – на озере Круглом, команда по греко-римской борьбе – в Парамонове.

Сразу оттуда будут вылетать в Загреб на чемпионат. Визы нашим спортсменам начали выдавать», – сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по борьбе
logoсборная России жен
ФСБР
logoсборная России по борьбе
