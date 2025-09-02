Мамиашвили о визе Садулаева для ЧМ: «Мы занимаемся этим, в тесном контакте с МИД РФ и Хорватии. Делаем все, что в рамках возможностей»
Вопрос с визой для Абдулрашида Садулаева решается в контакте с МИД РФ и Хорватии.
Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. 13–21 сентября в хорватском Загребе пройдет чемпионат мира с участием россиян.
«Визы выдают, но потихоньку. Общий объем выданных виз небольшой. Получит ли Садулаев? Не знаю, но он готовится. Мы занимаемся этим, в тесном контакте с МИД РФ и МИД Хорватии. Все, что в рамках возможностей, мы делаем», – сказал Мамиашвили.
Садулаеву 29 лет, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
