Мамиашвили о визе Садулаева для ЧМ: «Мы занимаемся этим, в тесном контакте с МИД РФ и Хорватии. Делаем все, что в рамках возможностей»

Вопрос с визой для Абдулрашида Садулаева решается в контакте с МИД РФ и Хорватии.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. 13–21 сентября в хорватском Загребе пройдет чемпионат мира с участием россиян.

«Визы выдают, но потихоньку. Общий объем выданных виз небольшой. Получит ли Садулаев ? Не знаю, но он готовится. Мы занимаемся этим, в тесном контакте с МИД РФ и МИД Хорватии. Все, что в рамках возможностей, мы делаем», – сказал Мамиашвили.

Садулаеву 29 лет, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.