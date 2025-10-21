Чемпионка Европы по борьбе украинка Белинская: «Неприятно бороться с россиянками, не хочется. Но если надо будет, то мы будем»
Украинка Белинская заявила, что ей неприятно вести поединки с россиянками.
На чемпионате Европы по борьбе, который прошел в апреле в Братиславе, Алла Белинская в 1/4 финала категории до 72 кг одолела представительницу России Ксению Буракову.
На турнире россияне выступали в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы.
«Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть.
Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — цитируют Белинскую «Известия» со ссылкой на украинский портал OBOZ.
В Братиславе украинка выиграла золото.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Известия»
