  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Российские борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет
Российские борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет

Борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет.

Молодежный чемпионата мира по греко-римской борьбе проходит в Нови-Саде (Сербия).

Дорджи Шунгурциков завоевал бронзу в весовой категории до 63 кг, победил азербайджанец Зия Бабашов.

Александр Мелехов стал третьим в категории до 130 кг, золото выиграл  иранец Фардин Хедаяти.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Дорджи Шунгурциков
Александр Мелехов
Первенство мира по борьбе U23
результаты
греко-римская борьба
logoсборная России по борьбе
