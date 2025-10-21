Российские борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет

Борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет.

Молодежный чемпионата мира по греко-римской борьбе проходит в Нови-Саде (Сербия). Дорджи Шунгурциков завоевал бронзу в весовой категории до 63 кг, победил азербайджанец Зия Бабашов. Александр Мелехов стал третьим в категории до 130 кг, золото выиграл иранец Фардин Хедаяти.