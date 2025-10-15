  • Спортс
Призер ЧМ по борьбе Ологонова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 18 месяцев

Призер ЧМ по борьбе Ирина Ологонова дисквалифицирована на 18 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA). 

Спортсменка была временно отстранена с 24 апреля 2024 года на основании информации из базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 8 ноября 2014 года.

Ее результаты, показанные в период с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года, аннулированы.

Ологоновой 35 лет, она завоевывала серебро на чемпионатах мира 2014, 2015 и 2016 годов в весовой категории до 55 кг, побеждала на чемпионате Европы-2016. Последний раз принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года на чемпионате Европы в Бухаресте.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ITA
