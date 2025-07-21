Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Проигравших здесь не было, выиграл спорт. Дан старт противостоянию великих борцовских держав»

Мамиашвили поблагодарил американских борцов за участие в матчевой встрече с РФ.

Матчевая встреча России и США по вольной борьбе прошла сегодня в Будапеште. Российская команда победила со счетом 6:4.

Позднее планируется провести еще две встречи между сборными России и США на территории обеих стран.

«Благодарю наших друзей, которые так живо, с таким энтузиазмом откликнулись на идею возобновить эти интересные для зрителя и принципиальные для спортсменов и специалистов противостояния с такой прекрасной вывеской: «Сборная России – сборная США», или в обратном порядке – это неважно.

Мы будем прорабатывать вопрос, чтобы следующее мероприятие прошло в России. Когда оно будет реализовано – предмет для диалога.

Подчеркну, проигравших здесь не было – сегодня выиграли все, выиграл спорт, выиграла борьба. Мы еще раз доказали, что невзирая ни на что, нужно искать возможности диалога через спорт, искусство, иные механизмы, которые объединяли людей тысячелетиями.

Сегодня был дан старт продолжению великих спортивных традиций, противостоянию двух великих борцовских держав США и России. Для нас это в первую очередь возможность общаться, слышать друг друга через спорт.

Я благодарен всем, благодаря кому эта встреча сегодня прошла – организаторам, спонсорам, друзьям. И, конечно, спасибо нашему министерству спорта и лично министру спорта РФ, главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву, который держал под личным контролем подготовку и возможность реализовать это мероприятие, которое выходит за рамки «очков, голов и секунд».

Да, были противники, но наше дело правое. Наша общая позиция – сделать мир более благоразумным. Да, спорт – не панацея, к сожалению, но у нас есть такие возможности», – заключил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР ) Мамиашвили .