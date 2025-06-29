Абдулрашид Садулаев: «Разговаривал с Даной Уайтом. Переходить в UFC я не собираюсь»
Абдулрашид Садулаев не собирается переходить в UFC.
Об этом двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал после победы на чемпионате России, которая стала для него седьмой в карьере.
«Я разговаривал с Даной Уайтом (президентом UFC). Переходить в UFC я не собираюсь», – сказал борец.
За схватками чемпионата России с трибун следил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
«Думаю, ему главное результат. Он тоже, когда выходил, не считал, как выиграть – главное, чтобы выиграть», – отметил Садулаев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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