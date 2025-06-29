Абдулрашид Садулаев: «Разговаривал с Даной Уайтом. Переходить в UFC я не собираюсь»

Абдулрашид Садулаев не собирается переходить в UFC.

Об этом двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал после победы на чемпионате России, которая стала для него седьмой в карьере.

«Я разговаривал с Даной Уайтом (президентом UFC). Переходить в UFC я не собираюсь», – сказал борец.

За схватками чемпионата России с трибун следил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Думаю, ему главное результат. Он тоже, когда выходил, не считал, как выиграть – главное, чтобы выиграть», – отметил Садулаев .