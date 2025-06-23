Михаил Мамиашвили: «О выступлении в UFC должен говорить сам Садулаев, а не какой‑то непонятный Дана Уайт. Сейчас Абдулрашид готовится к чемпионату России»
Мамиашвили заявил, что ему неизвестно о желании Садулаева попробовать себя в UFC.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев созвонился с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который был в компании президента UFC Даны Уайта.
«Он готовится к чемпионату России, это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC», – сказал Нурмагомедов Уайту.
«О выступлении в UFC должен говорить сам Садулаев, а не какой‑то непонятный Дана Уайт вместо него.
Сейчас Абдулрашид готовится к чемпионату России по вольной борьбе, мне о его желании попробовать себя в UFC ничего неизвестно», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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