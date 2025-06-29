Абдулрашид Садулаев: «Надеюсь, что все уладится и мне откроют визу. Дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира»

Абдулрашид Садулаев надеется выступить на чемпионате мира.

Турнир пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября.

«Я не попал на чемпионат Европы. Надеюсь, что все уладится и мне откроют визу. Дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира. Думаю, шансы есть, не будем забегать вперед», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.

В апреле Садулаев пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.