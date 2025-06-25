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Студенческий чемпионат мира по спортивной борьбе может пройти в России

Студенческий чемпионат мира по спортивной борьбе может пройти в России.

«Мы сейчас активно ведем диалог о проведении чемпионата мира среди студентов, к сожалению, на протяжении пяти лет он не проводится.

Наш президент федерации Михаил Мамиашвили порекомендовал меня в международную федерацию спортивной борьбы, я вошел там в комиссию по развитию школьного и студенческого спорта. И буквально на прошлой неделе было первое заседание, на котором мы уже обсуждали перспективы проведения чемпионата мира в 2025 или в 2026 году.

Основное место проведения, которое было мной предложено, – это Российская Федерация. И есть большая доля вероятности, что мы проведем здесь чемпионат мира», – сообщил президент Национальной студенческой лиги спортивной борьбы Мурат Остаев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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