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Царгуш претендует на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе

Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш претендует на должность главного тренера сборной России по вольной борьбе.

Его кандидатуру предложил исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Сейчас Царгуш занимает пост старшего тренера национальной команды.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении Хаджимурата Гацалова из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

«В связи с тем, что Хаджимурат Гацалов временно отстранен, исполком ФСБР единогласно предложил кандидатуру Дениса Царгуша на должность главного тренера. Соответствующие документы будут направлены в Центр спортивной подготовки сборных команд России», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Гацалов был назначен главным тренером сборной в 2022 году.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация спортивной борьбы России
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