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Мамиашвили о деле Гацалова: «Выполняем весь протокол, мы обязаны это сделать. К сожалению, не всегда по отношению к нам протоколы выполняются»

Мамиашвили указал на двойные стандарты в допинговом деле Гацалова.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, которое совершено 10 мая 2015 года. В ходе расследования были обнаружены данные LIMS, указывающие на наличие в пробе борца вещества, стимулирующего синтез гормона роста.

Гацалова отстранили от должности главного тренера сборной России по вольной борьбе.

«Мы полностью выполняем весь протокол, который следует за той информацией, которую мы получили. Мы обязаны это сделать, и мы всегда стояли на позиции полного соблюдения тех протоколов, которые существуют, по которым живет международное сообщество спортивное.

К сожалению, не всегда по отношению к нам эти протоколы выполняются. Но это вопрос другой. Как говорит наш президент, «двойные стандарты», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мы сами не принимаем то, что происходит. Прошло много лет, и вдруг оказалось – срок через три дня заканчивается, и мы получили такой сюрприз. ФСБР плотно занимается этими вопросами, привлекли хороших юристов, адвокатов. Уверен, что он даже сам не подозревал и не знал.

Надеюсь, все исправится и все будет нормально у него. По срокам сказать сложно, это юридические вопросы. Возможно, затянется на полгода-год», – отметил первый вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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