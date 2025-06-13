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Мамиашвили о новой дисквалификации Махова за допинг: «Они пользуются какими-то поводами для инсинуаций и искажений. Это связано с системой LIMS»

Михаил Мамиашвили высказался о новой дисквалификации Биляла Махова за допинг.

Накануне Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что российский борец дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Он лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира-2015. 

В сентябре 2021-го Махова уже отстраняли на 4 года из-за положительной допинг-пробы на гормон роста. Нынешняя дисквалификация основана на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Меня такая ситуация уже совсем не удивляет. Проходит десяток лет после события, и вдруг возникают такие решения. Самое интересное то, что они, к сожалению, пользуются какими-то поводами для инсинуаций и искажений. Опять это связано с системой LIMS, это отголоски тех событий. А сама по себе та история настолько мутная...

Когда мы получим все официальные документы, то детально будем разбираться в этом вопросе. Я поговорю с Билялом и узнаю его позицию – стоит ли оспаривать такое решение», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили.

Махов – чемпион Олимпиады-2012. Золото Игр он получил после того, как в пробах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и серебряного призера Давида Модзманишвили из Грузии после перепроверки обнаружили допинг.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России по борьбе
logoБилял Махов
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
московская антидопинговая лаборатория
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