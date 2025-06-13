Махов о новой дисквалификации за допинг: «Мою жизнь это никак не меняет. Я председатель колхоза, боремся за выращивание пшеницы, целину поднимаем»

Борец Билял Махов заявил, что дисквалификация за допинг не влияет на его жизнь.

Накануне Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что россиянин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Он лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира-2015.

В сентябре 2021-го Махова уже отстраняли на 4 года из-за положительной допинг-пробы на гормон роста. Нынешняя дисквалификация основана на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Махов – чемпион Олимпиады-2012. Золото Игр он получил после того, как в пробах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и серебряного призера Давида Модзманишвили из Грузии после перепроверки обнаружили допинг.

«Мою жизнь это никак не меняет, она идет своим чередом. Все вокруг спорта перемешали с политикой, с допингом, одних оправдывают, других осуждают непонятно за что. Лаборатория Всемирного антидопингового агентства (WADA) меня на чемпионате проверяла, как я там прошел? Вы же меня проверяли. А если тут что-то было, почему в других списках меня нет? Я не знаю.

Сейчас я занимаюсь сельхоздеятельностью – я председатель колхоза имени Петрова в Кабардино-Балкарии, боремся за выращивание пшеницы, целину поднимаем. Спорт в моей жизни тоже есть – беговую дорожку поставил, бегаю на ней.

Какой смысл обижаться или расстраиваться, если вся эта ситуация просто непонятна? Как это понять? Мы же и в московской, и в их лабораториях сдавали, и там было все в порядке. Получается, что там тоже что-то «химичили»?

На основании того, что кто-то подал какой-то список и там моя фамилия, принимают такое решение? Ну что тут скажешь. Мы своей жизнью занимаемся, а им делать нечего, получается – крутятся в своих решениях», – сказал Махов.