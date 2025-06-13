  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Махов о новой дисквалификации за допинг: «Мою жизнь это никак не меняет. Я председатель колхоза, боремся за выращивание пшеницы, целину поднимаем»
0

Махов о новой дисквалификации за допинг: «Мою жизнь это никак не меняет. Я председатель колхоза, боремся за выращивание пшеницы, целину поднимаем»

Борец Билял Махов заявил, что дисквалификация за допинг не влияет на его жизнь.

Накануне Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что россиянин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Он лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира-2015. 

В сентябре 2021-го Махова уже отстраняли на 4 года из-за положительной допинг-пробы на гормон роста. Нынешняя дисквалификация основана на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Махов – чемпион Олимпиады-2012. Золото Игр он получил после того, как в пробах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и серебряного призера Давида Модзманишвили из Грузии после перепроверки обнаружили допинг.

«Мою жизнь это никак не меняет, она идет своим чередом. Все вокруг спорта перемешали с политикой, с допингом, одних оправдывают, других осуждают непонятно за что. Лаборатория Всемирного антидопингового агентства (WADA) меня на чемпионате проверяла, как я там прошел? Вы же меня проверяли. А если тут что-то было, почему в других списках меня нет? Я не знаю.

Сейчас я занимаюсь сельхоздеятельностью – я председатель колхоза имени Петрова в Кабардино-Балкарии, боремся за выращивание пшеницы, целину поднимаем. Спорт в моей жизни тоже есть – беговую дорожку поставил, бегаю на ней.

Какой смысл обижаться или расстраиваться, если вся эта ситуация просто непонятна? Как это понять? Мы же и в московской, и в их лабораториях сдавали, и там было все в порядке. Получается, что там тоже что-то «химичили»?

На основании того, что кто-то подал какой-то список и там моя фамилия, принимают такое решение? Ну что тут скажешь. Мы своей жизнью занимаемся, а им делать нечего, получается – крутятся в своих решениях», – сказал Махов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoБилял Махов
logoдопинг
logoсборная России по борьбе
московская антидопинговая лаборатория
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Мамиашвили о новой дисквалификации Махова за допинг: «Они пользуются какими-то поводами для инсинуаций и искажений. Это связано с системой LIMS»
сегодня, 13:16
Олимпийский чемпион Билял Махов получил вторую дисквалификацию за допинг на 4 года. Он лишился двух бронзовых медалей ЧМ-2015
вчера, 16:43
Оргкомитет «Игр на стероидах»: «Спортсмены из России могут носить символику своей страны, а в случае победы может быть исполнен их гимн»
69вчера, 13:20
Главные новости
Олимпийский комитет и спортивные федерации Ирана обвинили Израиль в нарушении международного права
116сегодня, 13:42
Мамиашвили о новой дисквалификации Махова за допинг: «Они пользуются какими-то поводами для инсинуаций и искажений. Это связано с системой LIMS»
сегодня, 13:16
Олимпийский чемпион Билял Махов получил вторую дисквалификацию за допинг на 4 года. Он лишился двух бронзовых медалей ЧМ-2015
вчера, 16:43
Сидакову не будут оперировать колено. Он получил травму на чемпионате Европы в апреле
6 июня, 11:53
Царгуш претендует на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе
14 июня, 13:50
Мамиашвили о Хасимикове: «Это был мой родной и близкий человек. Мы были с ним в одной команде, чувствовали огромную поддержку от него»
28 мая, 11:03
Четырехкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков ушел из жизни в возрасте 72 лет
428 мая, 07:36
Борец Рамазанов, выигравший Олимпиаду за Болгарию: «Спортсмены не предатели, все хотят заработать. Остался бы в сборной России – и ничего бы не получил»
4126 мая, 11:10
Михаил Мамиашвили: «Мы в ФСБР убеждены в том, что Гацалов — чистый спортсмен, так что все будет нормально»
224 мая, 17:53
В допинг‑пробе Гацалова обнаружили вещество, стимулирующее синтез гормона роста
21 мая, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27