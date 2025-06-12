Олимпийский чемпион Билял Махов получил вторую дисквалификацию за допинг на 4 года. Он лишился двух бронзовых медалей ЧМ-2015

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов получил вторую дисквалификацию.

Махов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсмена, показанные с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года, аннулированы – таким образом, он лишился двух бронзовых медалей ЧМ-2015.

Cообщается, что нарушение правил по статье 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) было совершено 10 марта 2015 года.

В сентябре 2021 года Махова уже отстраняли на 4 года из-за положительной допинг-пробы на гормон роста. Нынешняя дисквалификация основана на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Махов является чемпионом Олимпиады-2012. Золото Олимпийских игр он получил после того, как в пробах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и серебряного призера Давида Модзманишвили из Грузии после перепроверки был обнаружен допинг.