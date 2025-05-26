Борец Рамазанов, выигравший Олимпиаду за Болгарию: «Спортсмены не предатели, все хотят заработать. Остался бы в сборной России – и ничего бы не получил»

Борец Магомед Рамазанов не считает предательством смену спортивного гражданства.

В январе 2022-го Рамазанов перешел в сборную Болгарии, а на Олимпиаде-2024 в Париже взял золото в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Спортсмен живет в Москве.

– Вы из России, но золото в Париже выиграли для Болгарии. Можно ли утверждать, что вы стали меньше любить страну, в которой сформировались как спортсмен?

– Меня как-то спросили: «Чья это медаль?» Ну чья? Общая! Если бы не воспитание, подготовка в регионах России, успеха могло бы и не случиться. Болгария дала мне паспорт и возможность подготовиться самостоятельно. Этой медали бы тоже без них не состоялось. Без моих тренировок и жизненного опыта тоже. Я много где бывал на сборах. Это просто весь мой путь. Невозможно отметить конкретно чью-то заслугу. Вносит вклад как первый тренер, так и последний. <...>

– В Братиславе случился конфликт между главой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили и борцом Черменом Валиевым (Мамиашвили назвал предателем спортсмена, выступающего за Албанию – Спортс’’). Как думаете, насколько правильными были действия спортивного функционера в конкретной истории?

– Чермен проявил себя как младший, не сделав ничего лишнего. Да, он возмутился. Не знаю точно, что и как было, но говорят, что его оскорбили. Михаил Геразиевич был неправ. Этот парень законно ушел, по всем правилам борьбы. Он не убежал из страны как беженец. И что-то ему говорить еще… Это нужно было высказать до того, пока он не переехал. А так Валиев отборолся на Олимпийских играх с паспортом другой страны. Его надо с этим поздравить только.

Мамиашвили погорячился, на эмоциях всякое бывает. Он глава российской борьбы. Возможно, на него повлияли какие-то неудачи сборной, травма Сидакова сильно расстроила. Думаю, его обидели победы легионеров в схватках с россиянами в некоторых весах. Из этого не стоит делать большой проблемы.

– Можно ли назвать тех, кто сменил гражданство предателями? Российское общество разделилось в этом вопросе.

– Ну, такое же не первый год происходит! Разницы нет. В фигурном катании – Юко Кавагути, в шорт-треке – Виктор Ан, в футболе много легионеров в России. Это нормальное явление, и оно положительно влияет на развитие спорта. Я переходил в 30 лет.

В моем виде спорта сумасшедшая конкуренция. Не создал же я никакой проблемы для сборной в таком возрасте? Мало кто в такие годы борется в России, их уже есть кому заменить. Делал это в первую очередь для себя, своей семьи. Чтобы мог их прокормить. Остался бы здесь – и ничего бы не получил.

Спортсмены не предатели. Все хотят заработать. Не важно, к нам приезжают узбеки или киргизы, чтобы добыть деньги, или наши уезжают в Турцию и другие страны для заработка. Не нужно делиться на нации и страны, все общаются друг с другом и поддерживают в некотором роде дипломатические отношения, – заявил Рамазанов.

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