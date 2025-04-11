  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Мамиашвили заявил, что у него нет конфликта с Валиевым: «Единственный момент – он некрасиво уезжал, так не уезжают»
17

Мамиашвили заявил, что у него нет конфликта с Валиевым: «Единственный момент – он некрасиво уезжал, так не уезжают»

Михаил Мамиашвили заявил, что у него нет конфликта с борцом Черменом Валиевым.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. 9 апреля экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

«Какая у меня может быть конфронтация с Валиевым? Единственный момент – он некрасиво уезжал, так не уезжают. Но это вопрос секундный. Какой у меня с ним может быть конфликт, он молодой парень и выбрал себе такой путь», – сказал Мамиашвили.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро

«Говорит о предательстве, а сам продает борцов в другие сборные». Во что перерос скандал на Евро

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoЧермен Валиев
вольная борьба
чемпионат Европы
logoМихаил Мамиашвили
сборная Албании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Мамиашвили о чемпионате Европы: «Наши спортсмены чувствуют поддержку с трибун, здесь нет никакого негатива к России»
сегодня, 13:16
Собрание представителей Владикавказа обратилось в Минспорта с требованием извинений перед осетинским народом от Мамиашвили
42сегодня, 11:19
Чермен Валиев: «Всегда был и буду благодарен осетинскому народу, своей родине – России, а также Албании, за которую выступаю сейчас»
24сегодня, 10:00
Главные новости
Мамиашвили о чемпионате Европы: «Наши спортсмены чувствуют поддержку с трибун, здесь нет никакого негатива к России»
сегодня, 13:16
Собрание представителей Владикавказа обратилось в Минспорта с требованием извинений перед осетинским народом от Мамиашвили
42сегодня, 11:19
Чермен Валиев: «Всегда был и буду благодарен осетинскому народу, своей родине – России, а также Албании, за которую выступаю сейчас»
24сегодня, 10:00
🥇🥉 Вербина и Сидельникова выиграли золото на чемпионате Европы по борьбе, Соколова взяла бронзу
6вчера, 18:28
Мамиашвили – Тедееву на слова о переходах борцов: «Как же ты закрывал глаза, если был мерзавец, который распродал все? Сиди, рот закрой и молчи»
42вчера, 16:09
Тедеев о скандале на награждении ЧЕ: «Каждый спортсмен платит деньги за открепительное письмо от Мамиашвили, что тот не против выступлений за другую страну»
15вчера, 16:05
Хаджимурат Гацалов: «Российские борцы на ЧЕ были готовы отдать все ради победы для команды, страны. Это настоящие патриоты, обладающие сильным духом»
2вчера, 15:41
Елена Вайцеховская: «Федерация борьбы России сама отпустила Валиева в свободное плавание. Предъявлять ему «за страну» как минимум некорректно»
6вчера, 14:26
Михаил Мамиашвили: «Я сказал Валиеву, что он выбрал путь предателя»
75вчера, 13:16
Мамиашвили рассказал, что Сидаков получил серьезную травму на чемпионате Европы: «Сустав колена на излом, никакой пощады»
1вчера, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22