Мамиашвили заявил, что у него нет конфликта с Валиевым: «Единственный момент – он некрасиво уезжал, так не уезжают»

Михаил Мамиашвили заявил, что у него нет конфликта с борцом Черменом Валиевым.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. 9 апреля экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

«Какая у меня может быть конфронтация с Валиевым? Единственный момент – он некрасиво уезжал, так не уезжают. Но это вопрос секундный. Какой у меня с ним может быть конфликт, он молодой парень и выбрал себе такой путь», – сказал Мамиашвили.

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