Чермен Валиев: «Всегда был и буду благодарен осетинскому народу, своей родине – России, а также Албании, за которую выступаю сейчас»

Борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, рассказал, что он благодарен России.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. 9 апреля экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

«Хочу выразить огромную благодарность всем за поздравления, очень много сообщений со словами поддержки, спасибо, что вы рядом, я это чувствую. Это дает мне большую мотивацию для дальнейших побед и стимул работать еще усерднее.

Я всегда был и буду благодарен своему осетинскому народу, своей родине – России, а также Албании, за которую выступаю сейчас», – написал Валиев.

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