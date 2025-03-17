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Российского борца Баборыко дисквалифицировали на два года и лишили серебра первенства мира из-за допинга

Российский борец Дмитрий Баборыко дисквалифицирован на два года за допинг.

В октябре 2024 года Баборыко взял серебро в категории до 130 кг на молодежном первенстве мира U23 по греко-римской борьбе. Теперь его лишили этой награды. 

В допинг-пробе, взятой у спортсмена 23 октября, были обнаружены метаболиты вещества, внесенного в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Баборыко дисквалифицирован с 20 декабря 2024 года по 19 декабря 2026-го, а все его результаты с 23 октября по 20 декабря 2024-го аннулированы.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
греко-римская борьба
ТАСС
дисквалификации
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Дмитрий Баборыко
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