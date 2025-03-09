Российский борец греко-римского стиля Абдуллин отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Российского борца Аслана Абдуллина подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

36-летний Абдуллин временно отстранен с 28 февраля 2025 года на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

В системе зафиксированы нарушения, которые были допущены спортсменом 11 марта 2015 года.

Абдуллин является бронзовым призером чемпионата Европы-2012 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.