Российский борец греко-римского стиля Абдуллин отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
Российского борца Аслана Абдуллина подозревают в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
36-летний Абдуллин временно отстранен с 28 февраля 2025 года на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.
В системе зафиксированы нарушения, которые были допущены спортсменом 11 марта 2015 года.
Абдуллин является бронзовым призером чемпионата Европы-2012 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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