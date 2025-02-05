Российский борец Баборыко временно отстранен по подозрению в допинге

Российский борец Дмитрий Баборыко подозревается в нарушении антидопинговых правил.

По информации ТАСС, спортсмен находится во временном отстранении с 20 декабря 2024 года. В его допинг-пробе, взятой 23 октября, были обнаружены метаболиты вещества из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

23 октября в Албании проходило молодежное первенство мира U23 по греко-римской борьбе, где Баборыко взял серебро в весовой категории до 130 кг.