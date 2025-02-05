Российский борец Баборыко временно отстранен по подозрению в допинге
Российский борец Дмитрий Баборыко подозревается в нарушении антидопинговых правил.
По информации ТАСС, спортсмен находится во временном отстранении с 20 декабря 2024 года. В его допинг-пробе, взятой 23 октября, были обнаружены метаболиты вещества из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
23 октября в Албании проходило молодежное первенство мира U23 по греко-римской борьбе, где Баборыко взял серебро в весовой категории до 130 кг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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