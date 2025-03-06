Трехкратный призер Олимпиад в греко-римской борьбе Рыза Каяалп дисквалифицирован на 4 года за допинг

CAS дисквалифицировал турецкого борца греко-римского стиля Каяалпа на 4 года.

Рыза Каяалп – трехкратный призер Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020), пятикратный чемпион мира (2011, 2015, 2017, 2019, 2022) и 12-кратный чемпион Европы.

28 мая 2024 года спортсмен сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы триметазидина. Он дисквалифицирован решением антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) до 30 июня 2028 года.

Все результаты Каяалпа со дня сдачи положительной допинг-пробы аннулированы. Отмечается, что он имеет право подать апелляцию.