Бывший защитник НФЛ Пакмен Джонс: «Ни разу не использовал свою мочу для допинг-тестов в НФЛ»
Бывший корнербек НФЛ Пакмен Джонс в разговоре с Дейоном Сандерсом на шоу We Got Time Today признался, что во время карьеры обходил систему допинг-контроля.
«Я обманул систему. Люди не знают, насколько я умён, но теперь я могу говорить открыто, ведь я больше не играю. Я ни разу не использовал свою [мочу] для тестов. Ни разу», — приводит слова Джонса USA Today.
Сандерс возразил, что сегодня такое невозможно, поскольку контролёры наблюдают за сдачей образцов, но Джонс не согласился: «Если знаешь, что делаешь, то возможно».
Джонс был выбран клубом «Теннесси Тайтенс» в первом раунде драфта–2005. За карьеру он также выступал за «Даллас Каубойс», «Цинциннати Бенгалс» и «Денвер Бронкос». Карьеру защитник завершил в 2019 году.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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