Михаил Мамиашвили: «Отставка Баха никак на нас не отразится. У него все равно срок на посту главы МОК подходил к концу»
Михаил Мамиашвили прокомментировал отставку Баха с поста члена МОК.
Накануне стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял отставку главы МОК Томаса Баха с поста члена организации.
Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года. В этот день будут переданы полномочия новому президенту МОК.
«О причинах мне неизвестно. Все когда-нибудь заканчивается. Повлияет ли это на наш диалог с МОК? У него все равно срок на посту главы подходил к концу. На нас это никак не отразится», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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