  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Михаил Мамиашвили: «Отставка Баха никак на нас не отразится. У него все равно срок на посту главы МОК подходил к концу»
0

Михаил Мамиашвили: «Отставка Баха никак на нас не отразится. У него все равно срок на посту главы МОК подходил к концу»

Михаил Мамиашвили прокомментировал отставку Баха с поста члена МОК.

Накануне стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял отставку главы МОК Томаса Баха с поста члена организации.

Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года. В этот день будут переданы полномочия новому президенту МОК. 

«О причинах мне неизвестно. Все когда-нибудь заканчивается. Повлияет ли это на наш диалог с МОК? У него все равно срок на посту главы подходил к концу. На нас это никак не отразится», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
logoМОК
logoТомас Бах
logoМихаил Мамиашвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Мамиашвили: «Последние годы под руководством Баха – одна из самых позорных страниц в истории олимпийского движения»
211 августа 2024, 09:11
Захарова о готовящихся в США расследованиях про российский допинг: «Для провокации самое время – чудовищная организация Олимпиады в Париже, скандал за скандалом»
585 августа 2024, 10:48
Сомов о фото с Бахом с лозунгом «Дайте миру шанс»: «Не вижу в этом ничего такого. Меня познакомили с президентом МОК, попросили сделать фотку. Я сделал»
761 августа 2024, 12:01
Главные новости
Мамиашвили о словах Дегтярева про участие россиян в Олимпиаде-2028 с флагом и гимном: «Разделяем его оптимизм»
25 февраля, 11:08
Степанов выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Загребе
9 февраля, 06:41
Михаил Дегтярев: «Продолжаем работу на всех уровнях, чтобы вернуть России законное место в мировом спорте. Наша главная цель – полное восстановление прав»
518 февраля, 15:41
Михаил Мамиашвили: «Сложно говорить, когда теперь допустят нас под российским флагом. Я отталкиваюсь от реалий»
18 февраля, 14:54
Российские борцы будут выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы
128 февраля, 09:54
Сидаков о пропуске Олимпиады-2024: «Сейчас уже нет смысла говорить, что я двукратным не стал. Никто никогда не узнает, как бы я там выступил»
15 февраля, 16:10
Российский борец Баборыко временно отстранен по подозрению в допинге
5 февраля, 13:07
Мамиашвили о переходах в сборные других стран: «Если сбежал, живи, там счастливо тренируйся и наслаждайся перспективами европейской жизни»
33 февраля, 17:51
Российский борец Голунов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил
29 января, 08:35
Кубок Ярыгина. Сидаков, Курбанов, Найфонов, Буракова одержали победы, другие результаты
26 января, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22
Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
226 января 2023, 14:01