Сомов о фото с Бахом с лозунгом «Дайте миру шанс»: «Не вижу в этом ничего такого. Меня познакомили с президентом МОК, попросили сделать фотку. Я сделал»
Пловец Евгений Сомов высказался о фото с Томасом Бахом.
Перед открытием Олимпиады в Париже Сомов и глава Международного олимпийского комитета сфотографировались с лозунгом «Дайте миру шанс».
– В России обсуждали твою фотографию с Бахом за мир. Можешь ответить критикам? Потому что в комментариях всякое пишут.
– Я читал, нормально. Веселюсь, когда читаю эти комментарии.
– Как это было, Бах подошел к тебе и предложил сфотографироваться?
– Меня познакомили с президентом МОК и директором МОК, попросили сделать фотку. Я сделал. Не вижу в этом ничего такого, я ничего такого не сказал.
Если кто-то считает, что мира не должно быть, ну, не знаю... У каждого свое мнение, я в этой фотке ничего не увидел. Почему бы не сфотографироваться?
Я с кем здесь не общался, все рады. И все на самом деле ждали, что наши приедут.
Кто-то давал интервью, что мы приедем сюда, нас будут освистывать, когда будем выходить. Не знаю, у меня ни разу такого не было. Я всем говорю, откуда я, все такие: о, супер, отлично, спасибо, что приехал!
Люди из МОК подходят и благодарят, что я реально просто приехал сюда. У меня с этим никаких проблем нет, я такой же человек, как и все.
Не то, что там кто-то сидел и думал, что не надо нас допускать, и в деревне не жить, и то, и се. Это все решается немного на другом уровне. У меня к этому претензий нет, – сказал Сомов.
̲л̲ю̲д̲и̲ ̲и̲з̲ ̲М̲О̲К̲ ̲п̲о̲д̲х̲о̲д̲я̲т̲ ̲и̲ ̲б̲л̲а̲г̲о̲д̲а̲р̲я̲т̲,̲ ̲ч̲т̲о̲ ̲я̲ ̲р̲е̲а̲л̲ь̲н̲о̲ ̲п̲р̲о̲с̲т̲о̲ ̲п̲р̲и̲е̲х̲а̲л̲ ̲с̲ю̲д̲а̲...
Всю контору сдал,
это тем, кто до сих пор не понял, за чем вот такие российские "нейтралы" там...интересно он хотя бы задумался спросить, за что отстранили спортсменов которые даже к военке не причастны...людям из мок, баху,
Он мне: Давай сфоткаемся!
Я ему: Давай
Он мне: У нас тут ещё картинки нужные!
Я ему: Базара нет, давай картинки"
(Орфография, лексика и пунктуация автора сохранены)
Очнулся - фото.»