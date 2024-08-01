Сомов о фото с Бахом с лозунгом «Дайте миру шанс»: «Не вижу в этом ничего такого. Меня познакомили с президентом МОК, попросили сделать фотку. Я сделал»

Теги плавание сборная России МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Политика Спорт-Экспресс Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов высказался о фото с Томасом Бахом.

Перед открытием Олимпиады в Париже Сомов и глава Международного олимпийского комитета сфотографировались с лозунгом «Дайте миру шанс».

– В России обсуждали твою фотографию с Бахом за мир. Можешь ответить критикам? Потому что в комментариях всякое пишут.

– Я читал, нормально. Веселюсь, когда читаю эти комментарии.

– Как это было, Бах подошел к тебе и предложил сфотографироваться?

– Меня познакомили с президентом МОК и директором МОК, попросили сделать фотку. Я сделал. Не вижу в этом ничего такого, я ничего такого не сказал.

Если кто-то считает, что мира не должно быть, ну, не знаю... У каждого свое мнение, я в этой фотке ничего не увидел. Почему бы не сфотографироваться?

Я с кем здесь не общался, все рады. И все на самом деле ждали, что наши приедут.

Кто-то давал интервью, что мы приедем сюда, нас будут освистывать, когда будем выходить. Не знаю, у меня ни разу такого не было. Я всем говорю, откуда я, все такие: о, супер, отлично, спасибо, что приехал!

Люди из МОК подходят и благодарят, что я реально просто приехал сюда. У меня с этим никаких проблем нет, я такой же человек, как и все.

Не то, что там кто-то сидел и думал, что не надо нас допускать, и в деревне не жить, и то, и се. Это все решается немного на другом уровне. У меня к этому претензий нет, – сказал Сомов.

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59 комментариев
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Люди из МОК поэтому и благодарят. Сделал всё, как им и нужно.
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вот так вот случайно какие-то люди решили, что очень надо познакомить Сомова с Бахом. жизнь - череда случайностей
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п̲о̲п̲р̲о̲с̲и̲л̲и̲ ̲с̲д̲е̲л̲а̲т̲ь̲ ̲ф̲о̲т̲к̲у̲.̲.̲.̲
̲л̲ю̲д̲и̲ ̲и̲з̲ ̲М̲О̲К̲ ̲п̲о̲д̲х̲о̲д̲я̲т̲ ̲и̲ ̲б̲л̲а̲г̲о̲д̲а̲р̲я̲т̲,̲ ̲ч̲т̲о̲ ̲я̲ ̲р̲е̲а̲л̲ь̲н̲о̲ ̲п̲р̲о̲с̲т̲о̲ ̲п̲р̲и̲е̲х̲а̲л̲ ̲с̲ю̲д̲а̲...
Всю контору сдал,
это тем, кто до сих пор не понял, за чем вот такие российские "нейтралы" там...интересно он хотя бы задумался спросить, за что отстранили спортсменов которые даже к военке не причастны...людям из мок, баху,
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"Иду я по Парижу, вдруг бах - Бах.
Он мне: Давай сфоткаемся!
Я ему: Давай
Он мне: У нас тут ещё картинки нужные!
Я ему: Базара нет, давай картинки"
(Орфография, лексика и пунктуация автора сохранены)
+37
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Фееричный пловец😂
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+28
Странно что его не попросили сфоткать в майке Нет войне с портретом Зеленского и флагом Азова.
+25
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Ничего такого. Просто попользовали.
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Без фото о каком-то Сомове никто бы и не вспомнил. Кто-то восходит на пьедестал, а кто-то - фоткается.
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Целью МОК было отсечь от участия чемпионов и допустить лузеров. Сомов идеальный вариант для них
+8
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+7
Ответ Svensson 70
Комментарий скрыт
найди другую работу, будешь получать больше
+8
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Ответ Pixel 8
Комментарий скрыт
А патриоты удовлетворены военными победами России и массовыми посадками соевых экстремистов на десятки лет в колонии. Разницу чувствуешь?
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+7
Ответ Adeen
Фееричный пловец😂
Да какой там пловец.. Так, физкультурник.
+10
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+6
Банальный приспособленец, которого использовали как изделие №1...
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А ты попросил бы выступить с флагом и гимном.Сделал бы Бах?
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Люди из МОК сказали: мы же их пустили, вот некоторые приехали. А ты на это купился, потому что в голове пусто и несешь всякую ахинею. Когда у человека нет Родины, которую оскорбляют и унижают, вот он такое и говорит. Кроме денег тебя больше ничего не интересует.
+7
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Кем надо быть, чтобы думать, что под словом "мир" западные чинуши имеют в виду победу России или примирение сторон с хорошими для России условиями?
+15
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Что то мне подсказывает что на Западе его раскрутят до небес, дадут премию миру и он возглавит какой нибудь ФБК
+7
-2
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Ответ Radovan
Комментарий скрыт
О какой справедливости речь. По мнению Запада, справедливо, чтобы Россия, вернула, Крым, и Донбасс.
+7
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+4
Итальянцы про таких говорят idiota.
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Колесников, Рылов и Чиркунова моку были не нужны. Этот полудурок с результатами физкультурника-очень нужен. Он даже не понял что его использовали как дешëвку
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Ответ Alex1104
"Иду я по Парижу, вдруг бах - Бах. Он мне: Давай сфоткаемся! Я ему: Давай Он мне: У нас тут ещё картинки нужные! Я ему: Базара нет, давай картинки" (Орфография, лексика и пунктуация автора сохранены)
)))) «Иду я по Парижу, вдруг трах-бах-Бах.
Очнулся - фото.»
+6
-2
+4
Ответ cricket777
Хахаха, хорошо, что ты сам понимаешь 😉 Разрывом пукана полностью удовлетворен! Несите следующего.
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
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Ответ Adeen
Фееричный пловец😂
С дивана-то оно виднее, конечно
+6
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Ответ tibul
)))) «Иду я по Парижу, вдруг трах-бах-Бах. Очнулся - фото.»
"трах-бах-Бах" - насчет первого слова... Может всё-таки до этого ещё не дошло...
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Спортсменам присуще предательство
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Ответ cricket777
Хахаха, хорошо, что ты сам понимаешь 😉 Разрывом пукана полностью удовлетворен! Несите следующего.
Ну что, возражения есть?
+4
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Ответ Блинчик
Кем надо быть, чтобы думать, что под словом "мир" западные чинуши имеют в виду победу России или примирение сторон с хорошими для России условиями?
Интересно, а как эти хорошие условия выглядят и почему они должны быть?
+2
0
+2
Ответ Alex1104
"трах-бах-Бах" - насчет первого слова... Может всё-таки до этого ещё не дошло...
А если дошло, да Сомов молчит?!
+1
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Ответ Pixel 8
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трогал себя, когда писал этот коммент?
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Сомову дали шанс. Результат известен.
+10
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