Сомов о фото с Бахом с лозунгом «Дайте миру шанс»: «Не вижу в этом ничего такого. Меня познакомили с президентом МОК, попросили сделать фотку. Я сделал»

Пловец Евгений Сомов высказался о фото с Томасом Бахом.

Перед открытием в Париже Сомов и глава Международного олимпийского комитета сфотографировались с лозунгом «Дайте миру шанс».

– В России обсуждали твою фотографию с за мир. Можешь ответить критикам? Потому что в комментариях всякое пишут.

– Я читал, нормально. Веселюсь, когда читаю эти комментарии.

– Как это было, Бах подошел к тебе и предложил сфотографироваться?

– Меня познакомили с президентом МОК и директором МОК, попросили сделать фотку. Я сделал. Не вижу в этом ничего такого, я ничего такого не сказал.

Если кто-то считает, что мира не должно быть, ну, не знаю... У каждого свое мнение, я в этой фотке ничего не увидел. Почему бы не сфотографироваться?

Я с кем здесь не общался, все рады. И все на самом деле ждали, что наши приедут.

Кто-то давал интервью, что мы приедем сюда, нас будут освистывать, когда будем выходить. Не знаю, у меня ни разу такого не было. Я всем говорю, откуда я, все такие: о, супер, отлично, спасибо, что приехал!

Люди из подходят и благодарят, что я реально просто приехал сюда. У меня с этим никаких проблем нет, я такой же человек, как и все.

Не то, что там кто-то сидел и думал, что не надо нас допускать, и в деревне не жить, и то, и се. Это все решается немного на другом уровне. У меня к этому претензий нет, – сказал Сомов.