Мария Захарова считает, что сейчас возможны провокации в отношении российского спорта.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.

«Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию», – заявили в СВР.

«Сейчас для провокации самое время: чудовищная организация Олимпийских игр в , скандал за скандалом. Мировое сообщество начинает понимать, что все доводы, которые приводила Россия, это правда.

И про трансгендерность, которая убивает спорт, и про нечистоплотность чиновников Олимпийского комитета во главе с , и про использование темы допинга как оружия против неугодных спортсменов», – сказала официальный представитель МИД России.