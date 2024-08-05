Захарова о готовящихся в США расследованиях про российский допинг: «Для провокации самое время – чудовищная организация Олимпиады в Париже, скандал за скандалом»

Теги допинг МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс Гимнастика

Мария Захарова считает, что сейчас возможны провокации в отношении российского спорта.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.

«Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию», – заявили в СВР.

«Сейчас для провокации самое время: чудовищная организация Олимпийских игр в Париже, скандал за скандалом. Мировое сообщество начинает понимать, что все доводы, которые приводила Россия, это правда.

И про трансгендерность, которая убивает спорт, и про нечистоплотность чиновников Олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом, и про использование темы допинга как оружия против неугодных спортсменов», – сказала официальный представитель МИД России. 

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32 комментария
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— Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.
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До ОИ все чиновники и депутаты заявляли, что ни за что не будут смотреть эти позорные Игры.
Но опять обманули... Смотрят, обсуждают, плюются.
Большой минус это грязная Сена, в которой заставили соревноваться триатлонистов, в остальном вроде всё в порядке.
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Скандал есть один - вода в Сене, других что-то не наблюдаю в западных пабликах и новостях
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Прекрасная Олимпиада, не без изъянов. И, кстати, в отличие от некоторых, я не пьющий
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мало ли что там заявили в СВР, а эти уже вой подняли. да кому вы нужны, провокации против вас устраивать. смысл? вас и так никуда не пускают. а вы всё рвётесь и рвётесь, обсуждаете их ужасные Игры и обсуждаете. у вас же всё так замечательно: продажных чиновников нет, допинга нет, трансгендерности и той нет.) вот и сидите ровно... на играх брикс.
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Ответ AlenaElena28@mail.ru
Комментарий скрыт
Было уже «чисто Российское спортивное движение» на играх БРИКС. Как, понравилось?
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Ответ Maxim Koskin
и церемония открытия дважды не скандал (транс-вечерня и Мария-Антуанетта со своей головой), и полубоксеры в женском виде. А - в западных пабликах не наблюдаете )) ну ок
музыкальные западные паблики считают выступление Gojira совершенно феноменальным, а вот про транс-вечеринки ничего не могу сказать - этим предметом не интересуюсь, верю, что вы в этом более подкованы
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Заерзала Захарова. Чует кошка, чьё сало съела.
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Мария в совершенстве овладела "мощными ударами" вотэбаутизма, но ее спичи потеряли последнюю логичность. А фраза про предупреждение СВР о расследованиях читается максимально кринжово. Вначале, выдумали/вписали себя "в кольцо врагов", а теперь - сами раздуваем нелепые провокации, переключая фокус внимания с внутр.проблем страны (включая внутриспортивные).
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Ответ Olga.t
До ОИ все чиновники и депутаты заявляли, что ни за что не будут смотреть эти позорные Игры. Но опять обманули... Смотрят, обсуждают, плюются. Большой минус это грязная Сена, в которой заставили соревноваться триатлонистов, в остальном вроде всё в порядке.
Они как те ежики, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
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Как хорошо, что участники ОИ не дошли до правильного понимания ОИ, и как там плохо.
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Да скучно уже-можно чего -нибудь новенького?
Ей Богу - нафталином отдает-
вдруг из маминой из спальни.....
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Так что же это получается, Олимпиаду тоже сша организовывала?
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Париж в огне, каждый день взрывы, все спортсмены жалуются на еду и условия проживания, грабежи, насилие, содомия! 😆😆😆
(sarcasm)
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Ответ Петр Оскерко
Вот ничего не случилось от слова совсем, но уже расчехляются г..номёты крупных калибров.
Значит, там такого накопали, что отболтаться не получится. Приходится сразу орать, что кругом враги, а то вдруг кто-то засомневается в кристальной чистоте нашего госаппарата.
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ага,раз эта .... визжит,значит что-то интересное накопали
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Вот ничего не случилось от слова совсем, но уже расчехляются г..номёты крупных калибров.
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А эта Олимпиада в США проходит?
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СВР не может ошибаться по определению, а тем более нагнетать ситуацию :)))
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Хорошо анонсируют, будем посмотреть))
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Ответ Olga.t
До ОИ все чиновники и депутаты заявляли, что ни за что не будут смотреть эти позорные Игры. Но опять обманули... Смотрят, обсуждают, плюются. Большой минус это грязная Сена, в которой заставили соревноваться триатлонистов, в остальном вроде всё в порядке.
Была еще проблема с едой в олимпийской деревне на старте, но ее вроде как быстро решили.

Есть вопросы к бассейну, но с нормативной точки зрения все ок.

В остальном ничего ужасного. Крч нормальная олимпиада.
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Ждите новых материалов и программ, которые могут очернить российский спорт.
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Олимпиаду организовала Франция, допинг расследует США. Как Захарова совместила это вместе? Всё в кучу и побольше слов - главный принцип политиков, чтобы люди забыли про суть разговора
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А где логическая связь между этими событиями?
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Ответ Olga.t
До ОИ все чиновники и депутаты заявляли, что ни за что не будут смотреть эти позорные Игры. Но опять обманули... Смотрят, обсуждают, плюются. Большой минус это грязная Сена, в которой заставили соревноваться триатлонистов, в остальном вроде всё в порядке.
В любом большом городе будет грязная река. Это объективность. Не уверен, что Москва-река, Нева или Темза, например, чище. Тут скорее ошибочное решение организаторов. Можно было не в Сене проводить ведь.
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