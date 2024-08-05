Захарова о готовящихся в США расследованиях про российский допинг: «Для провокации самое время – чудовищная организация Олимпиады в Париже, скандал за скандалом»
Мария Захарова считает, что сейчас возможны провокации в отношении российского спорта.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.
«Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию», – заявили в СВР.
«Сейчас для провокации самое время: чудовищная организация Олимпийских игр в Париже, скандал за скандалом. Мировое сообщество начинает понимать, что все доводы, которые приводила Россия, это правда.
И про трансгендерность, которая убивает спорт, и про нечистоплотность чиновников Олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом, и про использование темы допинга как оружия против неугодных спортсменов», – сказала официальный представитель МИД России.
Но опять обманули... Смотрят, обсуждают, плюются.
Большой минус это грязная Сена, в которой заставили соревноваться триатлонистов, в остальном вроде всё в порядке.
Ей Богу - нафталином отдает-
вдруг из маминой из спальни.....
(sarcasm)
Есть вопросы к бассейну, но с нормативной точки зрения все ок.
В остальном ничего ужасного. Крч нормальная олимпиада.