Вице-президент Объединенного мира борьбы: «Считаю, что никого нельзя отстранить по политическим поводам. Это неправильно»
Вице-президент Объединенного мира борьбы выступила против отстранения россиян.
«Каждый спортсмен в мире, откуда бы он ни был, должен иметь право заниматься спортом и соревноваться под флагом своей страны и слышать свой гимн, стоя на подиуме. Я считаю, что никого нельзя отстранить по политическим поводам. Это неправильно», – сказала Родика Якши.
Она добавила, что надеется на скорое снятие санкций с российских спортсменов.
«Международный мир борьбы сделал это. Мы позволили российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, но Международный олимпийский комитет (МОК) пока еще к этому не готов. Мы очень надеемся, что МОК рано или поздно тоже примет правильное решение, и у каждого спортсмена будет право участвовать в соревнованиях», – отметила Якши.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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