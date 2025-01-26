Кубок Ярыгина. Сидаков, Курбанов, Найфонов, Буракова одержали победы, другие результаты

Борцы Сидаков и Найфонов победили на Кубке Ярыгина в Красноярске.

Вольная борьба Кубок Ивана Ярыгина Красноярск, Россия Мужчины До 74 кг 1. Заурбек Сидаков 2. Магома Дибиргаджиев 3. Амирмохаммад Яздани (Иран) 3. Тимур Бижоев До 86 кг 1. Артур Найфонов 2. Арслан Багаев 3. Ада Багомедов 3. Дмитрий Зайнидинов До 92 кг 1. Азамат Закуев 2. Мухамед-Тахир Ханиев 3. Магомедшариф Биякаев 3. Алан Багаев До 97 кг 1. Магомед Курбанов 2. Бады-Мааддыр Самдан 3. Ирбег Тавгазов 3. Константин Пшеничников Женщины До 62 кг 1. Вероника Иванова (Беларусь) 2. Виктория Хусаинова (Казахстан) 3. Екатерина Кошкина 3. Тыныс Дубек (Казахстан) До 68 кг 1. Алина Шаучук (Беларусь) 2. Делджермаа Энхсайкхан (Монголия) 3. Ноеми Жабадос (Венгрия) 3. Алина Шевченко До 72 кг 1. Ксения Буракова 2. Кристина Братчикова 3. Вусала Парфианович 3. Олеся Безуглова До 76 кг 1. Эльмира Сыдзыкова (Казахстан) 2. Даваанасан Енх-Амар (Монголия) 3. Ольга Козырева 3. Анастасия Зимянкова (Беларусь)