Российские борцы Дургаев и Маликов дисквалифицированы на 4 года за допинг

Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российских борцов Хизара Дургаева и Камала Маликова за нарушение антидопинговых правил.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Срок дисквалификации для обоих борцов, завершивших карьеру, отсчитывается с 18 июня 2024 года. Дургаев и Маликов получили санкции за использование запрещенных субстанций.

Дургаеву 41 год, он борец вольного стиля, до 2007 года выступал за Азербайджан, когда был впервые дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он является абсолютным чемпионом России 2009 года.

Маликову 37 лет, он обладатель золотой медали командного Кубка мира по борьбе 2010 года, бронзовый призер студенческого мирового первенства-2012, трижды занимал третьи места на чемпионатах России по вольной борьбе.

Согласно информации с сайта UWW, Дургаев и Маликов последний раз выступали на международных стартах в октябре 2016 года, когда на Интерконтинентальном кубке в Хасавюрте заняли пятое и восьмое места соответственно.