«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году. РУСАДА тестировало 10 игроков

«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году.

Российское антидопинговое агентство в 2024 году проверило 10 игроков московского клуба.

Тесты сдавали Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков , Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит » Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев , Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.

Из «Краснодара» и «Зенита» были проверены по 7 игроков, из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо» – по 6, из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики» – по 4, из «Крыльев Советов» – 3, из «Ростова» – 2, из «Оренбурга» – 1.

Индивидуально среди игроков чаще всех тестирование проходил Тамерлан Мусаев из ЦСКА – 3 раза.