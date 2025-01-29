«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году. РУСАДА тестировало 10 игроков
«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году.
Российское антидопинговое агентство в 2024 году проверило 10 игроков московского клуба.
Тесты сдавали Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.
Из «Краснодара» и «Зенита» были проверены по 7 игроков, из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо» – по 6, из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики» – по 4, из «Крыльев Советов» – 3, из «Ростова» – 2, из «Оренбурга» – 1.
Индивидуально среди игроков чаще всех тестирование проходил Тамерлан Мусаев из ЦСКА – 3 раза.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем