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«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году. РУСАДА тестировало 10 игроков

«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году.

Российское антидопинговое агентство в 2024 году проверило 10 игроков московского клуба. 

Тесты сдавали Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.

Из «Краснодара» и «Зенита» были проверены по 7 игроков, из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо» – по 6, из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики» – по 4, из «Крыльев Советов» – 3, из «Ростова» – 2, из «Оренбурга» – 1. 

Индивидуально среди игроков чаще всех тестирование проходил Тамерлан Мусаев из ЦСКА – 3 раза. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoКраснодар
logoРубин
logoЛокомотив
logoРУСАДА
logoДмитрий Воробьев
logoДмитрий Баринов
ТАСС
logoСпартак
logoЦСКА
logoБалтика
logoКрылья Советов
logoСергей Пиняев
logoДинамо Москва
logoРостов
logoЗенит
logoАлексей Батраков
logoЕвгений Морозов
logoАлександр Сильянов
logoИлья Лантратов
logoИлья Самошников
logoОренбург
logoдопинг
logoАхмат
logoТамерлан Мусаев
logoМаксим Глушенков
logoАртем Карпукас
logoпремьер-лига Россия
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