Лопес о неучастии российских борцов в Олимпиаде-2024: «Это несправедливо: нельзя мешать политику и спорт»

Михаин Лопес высказался о неучастии российских борцов в Олимпиаде-2024

– Как вы относитесь к запрету, из-за которого сборная России не смогла выступить на Играх в Париже?

– Я считаю, это несправедливо: нельзя мешать политику и спорт. Спорт – это дружба и солидарность. Думаю, что усилия спортсменов, которые годами готовились к Олимпиаде , не должны пропасть даром только потому, что кто-то так решил, руководствуясь исключительно политическими мотивами.

Считаю, что такого не должно быть. Я постарался поддержать молодых спортсменов, встретился с Абдулрашидом Садулаевым . Из нашего разговора понял, что ему все еще больно и обидно из-за того, что его лишили шанса выиграть третью олимпийскую медаль и возможности добраться до цели, к которой он шел всю жизнь.

– Да, это большой удар...

– Теперь ему придется ждать ещё четыре года. Но не факт, что Абдулрашид покажет столь же высокий результат.

– Как это решение повлияет на репутацию МОК?

– Думаю, подпортит. Поэтому в комитете должны быстро что-то предпринять и помочь тем, кто лишился возможности побывать в Париже.

– Конечно.

– Как говорится, Париж есть Париж. Один спортсмен моей весовой категории подошел со мной пообщаться, и я сказал ему: «У тебя больше не будет возможности сразиться с Михаином Лопесом ». Думаю, в Париже мы бы увидели еще больше рекордов, если бы не меры, из-за которых российские спортсмены были отстранены от участия, – сказал пятикратный олимпийский чемпион.