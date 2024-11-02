Михаил Мамиашвили: «Вопрос участия борцов в международных стартах решен. И всему спортивному миру пора прийти к тому, что ограничения – деструктивная позиция»

Михаил Мамиашвили рассказал об участии в конгрессе Объединенного мира борьбы (UWW).

Конгресс прошел в албанской Тиране, где также состоялся чемпионат мира. На нем в нейтральном статусе выступили представители России.

– Проведя несколько дней среди представителей мирового борцовского братства, какие выводы можно сделать? Сохранилось борцовское единство?

– Как бы там ни было, сохранилось. Но в семье не без урода. Все как в обычной жизни – сегодня за тебя тосты поднимают, находятся с тобой на одной площадке принятия решений, но не дай бог, на горизонте возникнет какая-то сомнительная тематика, эти негодяи моментально пытаются это использовать в своих целях.

Так же и в борцовском мире. И все-таки львиная доля этого мира – это те, кто во главу угла ставит служение делу, к которому они многие-многие годы имеют отношение, и это не высокопарные слова.

Выборы в Тиране – это грандиознейшее событие в мировой спортивной жизни. Столь значимая олимпийская федерация, как UWW, которая включает еще целый перечень очень популярных неолимпийских дисциплин, сделала выбор в пользу стабильности, в пользу перспектив и оценки того, что за многие годы было сделано в сложнейших условиях.

И прежде всего я говорю о включении в состав бюро Натальи Алексеевны Ярыгиной и сохранении всех руководящих позиций представителей России.

– Там же Россия презентовала Профессиональную борцовскую лигу – новую систему турниров, образованную в период международных ограничений.

– Мало того, конгресс UWW однозначно ее поддержал. Это еще одна площадка, где ребята смогут продолжать свою спортивную карьеру и реально зарабатывать. Я говорю это открытым текстом – зарабатывать реально те деньги, которых они стоят.

Конечно, от всей души благодарим за поддержку региональные федерации, неравнодушных людей, которые имеют возможность поддержать чемпионов. Но спортсмены должны зарабатывать, и система для этого создана.

Сегодня наши спортсмены востребованы, на них хотят смотреть, их тиражировать. И у нас – руководства Федерации спортивной борьбы России – по этому вопросу жесткая позиция.

– Какие настроения у главы UWW Ненада Лаловича? Удалось пообщаться?

– Мы встречались, обсудили общие вопросы, реализацию календаря, другие рабочие моменты. Вопрос участия наших спортсменов в международных стартах решен. И всему спортивному миру пора прийти к тому, что принятые ограничения – это деструктивная позиция.

Борцовское сообщество это еще раз доказало. Наша общая задача – не откладывая, дать возможность спортсменам, которые являются лидерами, выступать, иметь возможность в рамках календаря получать серьезные финансовые перспективы.

Главный человек в спорте – это спортсмен, он живет очень короткий спортивный век, – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.