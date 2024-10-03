Садулаев и Угуев выступят на чемпионате мира по борьбе
Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на чемпионате мира по борьбе.
Турнир пройдет в неолимпийских весовых категориях.
Садулаев выступит в категории до 92 кг. Также в состав российской команды вошли Заур Угуев (до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).
В греко-римской борьбе выступят Эмин Сефершафаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 63 кг), Нарек Оганян / Аслан Висаитов (до 72 кг), Ислам Алиев (до 82 кг).
В турнире по женской борьбе выступят: Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Валерия Дондупова (до 65 кг), Вусала Парфианович (до 72 кг).
Чемпионат мира пройдет 28-31 октября в Тиране (Албания). Окончательный состав сборной будет определен за 10 дней до турнира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм ЦСП
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