Украинского паралимпийца Бондаренко дисквалифицировали на три года после обнаружения метамфетамина в допинг-пробе
Украинский пловец-паралимпиец Роман Бондаренко дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC).
В допинг-пробе Бондаренко, взятой в сентябре во время Паралимпиады в Париже, были обнаружены следы метамфетамина и амфетамина. Спортсмен признал антидопинговое нарушение. Его дисквалификация отсчитывается с 6 сентября текущего года.
На Паралимпиаде в Париже Бондаренко выступил в заплыве на 200 м вольным стилем в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и занял 8-е место. Этот результат в связи с нарушением аннулирован.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IPC
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