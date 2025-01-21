Украинского паралимпийца Бондаренко дисквалифицировали на три года после обнаружения метамфетамина в допинг-пробе

Украинский пловец-паралимпиец Роман Бондаренко дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC).

В допинг-пробе Бондаренко, взятой в сентябре во время Паралимпиады в Париже, были обнаружены следы метамфетамина и амфетамина. Спортсмен признал антидопинговое нарушение. Его дисквалификация отсчитывается с 6 сентября текущего года.

На Паралимпиаде в Париже Бондаренко выступил в заплыве на 200 м вольным стилем в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и занял 8-е место. Этот результат в связи с нарушением аннулирован.