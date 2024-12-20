Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес не прилетел в Россию на турнир National Fighting League

Пятикратный олимпийский чемпион по борьбе Михаин Лопес не прилетел в Россию.

Кубинский борец должен был стать гостем турнира National Fighting League в Ингушетии, а также провести мастер-классы. Лопес заявил, что не прилетел, так как не мог пропустить мероприятие у себя в стране.

«Дорогие друзья, фанаты борьбы в России и особенно в Ингушетии. Пожалуйста, примите мои искренние извинения за то, что я не смогу прилететь в Россию.

К сожалению, у меня на Кубе в день вылета было награждение и заседание парламента Кубы, которые я никак не мог пропустить. Надеюсь, в ближайшем будущем у меня будет возможность посетить вашу красивую страну, и я сделаю все возможное, чтобы этот день настал как можно раньше», – сказал спортсмен.

Организация National Fighting League потеряла из-за неприезда Лопеса 2 млн рублей, сообщил президент лиги Гилани Калиматов: «Потеря билетов на самолет обошлась нам где-то в 1,6 млн рублей, плюс еще затраты. В итоге это стоило лиге 2 млн рублей».