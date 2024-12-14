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Пятикратный олимпийский чемпион Лопес: «Готов делиться опытом и знаниями в России. Вместе с Садулаевым проведем в Ингушетии мастер-классы»

Кубинский борец Лопес заявил, что готов делиться опытом и знаниями с россиянами.

Михаин Лопес – пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. В декабре он прилетит в Россию, где будет почетным гостем на турнире лиги National Fighting League в Ингушетии, а также посетит Дагестан.

«Я готов делиться опытом, своими знаниями. Мир борьбы – очень сплоченный, мы все стоим друг за друга, всегда рады друг друга видеть. Мы вместе с Калоем Картоевым (серебряный призер ОИ-2016, выступавший за Турцию – Спортс) и Абдулрашидом Садулаевым проведем в Ингушетии мастер-классы. Я с радостью поделюсь своими знаниями и навыками», – сказал Лопес. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
греко-римская борьба
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ТАСС
Селим Яшар
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logoМихаин Лопес
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