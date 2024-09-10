Михаин Лопес: «Я вдохновлялся успехами Карелина и всегда говорил: «Должен достичь уровня Александра или даже превзойти»

Михаин Лопес рассказал, что вдохновлялся успехами Александра Карелина

– Расскажите о вашем знакомстве с Александром Карелиным, одним из величайших борцов в истории мирового спорта. Вы общаетесь?

– Да, мы дружим. Я давно знал, кто такой Карелин, но до недавних пор мы видели друг друга только по телевизору. Впервые пересеклись с ним три года назад, но это была короткая встреча, мы только поздоровались. А теперь дружим, я побывал в его родных краях...

– В Сибири?

– Да. У него там так много поклонников. Думаю, в Сибири он настоящий кумир. Я тогда протянул ему руку и сказал, что эту медаль завоевал благодаря ему. Я вдохновлялся его успехами и всегда говорил: «Должен достичь уровня Александра или даже превзойти». Это помогло мне добиться таких результатов, – сказал пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.